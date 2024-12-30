З січня наступного року одностатеві пари зможуть укладати партнерство, яке більше не матиме примітки "зареєстроване". Про це пише 24 Канал із посиланням на České noviny.

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Зміни для одностатевих пар у Чехії 2025

Довідка. У Чехії від 2006 року діє інститут "зареєстрованого партнерства". Він дозволяє цивільний шлюб між людьми однієї статі.

Від січня 2025 року інститут “зареєстрованого партнерства” в Чехії перестане існувати. Одностатеві пари тепер зможуть вступати просто в партнерство, яке фактично прирівнюється до шлюбу, хоч все ще із певними обмеженнями.

Які права матимуть одностатеві пари у 2025 році в Чехії:

право на спільне майно,

спадковість,

доступ до інформації про здоров'я партнера,

пенсійний договір вдови/вдівця.

Також одностатевим парам доступні майже всі переваги, які мають гетеросексуальні подружжя.

Однак все ж одна важлива заборона залишається. Мовиться про заборону на спільне всиновлення дітей. Наразі одностатевим парам дозволене лише "прийомне батьківство" біологічної дитини партнера.

Зауважимо, що від 2006 року в Чехії уклали понад 5 200 одностатевих союзів.