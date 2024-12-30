З січня наступного року одностатеві пари зможуть укладати партнерство, яке більше не матиме примітки "зареєстроване". Про це пише 24 Канал із посиланням на České noviny.
Дивіться також Як оформити інвалідність у Чехії: корисні поради для українців
Зміни для одностатевих пар у Чехії 2025
Довідка. У Чехії від 2006 року діє інститут "зареєстрованого партнерства". Він дозволяє цивільний шлюб між людьми однієї статі.
Від січня 2025 року інститут “зареєстрованого партнерства” в Чехії перестане існувати. Одностатеві пари тепер зможуть вступати просто в партнерство, яке фактично прирівнюється до шлюбу, хоч все ще із певними обмеженнями.
Які права матимуть одностатеві пари у 2025 році в Чехії:
- право на спільне майно,
- спадковість,
- доступ до інформації про здоров'я партнера,
- пенсійний договір вдови/вдівця.
Також одностатевим парам доступні майже всі переваги, які мають гетеросексуальні подружжя.
Однак все ж одна важлива заборона залишається. Мовиться про заборону на спільне всиновлення дітей. Наразі одностатевим парам дозволене лише "прийомне батьківство" біологічної дитини партнера.
Зауважимо, що від 2006 року в Чехії уклали понад 5 200 одностатевих союзів.