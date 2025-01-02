Пункти пропуску у Румунії та Болгарії з іншими країнами ЄС більше не потрібні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на БНТ та TVR.

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Що змінилося для Румунії та Болгарії

Відтепер громадяни Румунії та Болгарії можуть їздити в усі країни ЄС, не зупиняючись на пунктах пропуску для перевірки проїзних документів (за винятком Кіпру та Ірландії).

Рівно опівночі 1 січня країни відзначили цю подію разом у пункті пропуску "Джурджу — Русе", відомому як "Дунайський міст".

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Болгарії Атанас Ілков та його румунський колега Катлін Предою символічно підняли останній закритий шлагбаум на кордоні між країнами, а оркестр румунської жандармерії виконав гімни Болгарії, Румунії та ЄС.

Першим кордон перетнув громадянин Румунії. А перших 1 000 пасажирів пообіцяли частувати печивом із надписом BG — RO Schengen.

Також зранку 1 січня прем’єр-міністр Болгарії Димитр Главчев символічно підняв прикордонний шлагбаум у болгарському пункті пропуску "Кулата" на кордоні з Грецією.