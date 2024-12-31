Зібрані гроші підуть на міську інфраструктуру та природоохоронні проєкти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Schengen.news.

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На Канарських островах почнуть стягувати туристичний податок

У нещодавній заяві влада підтвердила, що новий податок буде запроваджено для всіх туристів, як місцевих, так і іноземних.

Податок, встановлений у розмірі 0,15 євро на добу, застосовуватиметься до відвідувачів незалежно від того, чи зупиняються вони в готелях, чи орендують житло. Є ознаки того, що в майбутньому ця сума може зрости до 1,14 євро на добу.

У заяві мерія Могана підкреслила, що запропонований ними туристичний податок буде значно нижчим, ніж ті, що діють в інших відомих туристичних центрах Іспанії:

туристи в Барселоні сплачують нічний податок у розмірі від 5 до 7,50 євро;

на Балеарських островів платять від 1 до 4 євро;

у Валенсії податок встановлений у розмірі від 0,50 до 2 євро;

а Малага готується запровадити податок для туристів у розмірі 3 євро на добу.

Новий податок спрямований на те, щоб утримання громадських просторів не залежало виключно від внесків мешканців. Кошти, отримані від цієї ініціативи, будуть спрямовані на міську інфраструктуру та екологічні проєкти, що сприятиме загальному розвитку та сталому розвитку громади.