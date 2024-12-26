З усім тим, це не єдиний індонезійський острів, на який варто звернути увагу любителям пляжного відпочинку. Згідно з рейтингом від журналу про відпочинок і розваги Time Out, як передає 24 Канал, індонезійський острів Сумба є найкращим місцем Азії для відвідування наступного року.

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Острів Сумба – найкращий в Азії для подорожі в 2025-му

Загалом до рейтингу потрапили 8 туристичних напрямків в Азії. Лідер – острів Сумба.

Відомий своїми ідилічними пляжами, такими як Ніхівату і драматичними пейзажами горбистих саван, цей віддалений острів ідеально підходить для мандрівників, які шукають пригод і спокою,

– написала Дельфіна Утомо з Time Out Asia.

Вона радить не пропустити можливість дослідити лагуну Вікурі, природний басейн із солоною водою, що ідеально підходить для освіжаючого купання.



Мальовничі краєвиди острова Сумба / Фото Unsplash

Сіаргао, краплеподібний острів на Філіппінах, посів друге місце серед популярних туристичних напрямків. Хоча острів давно обмилували серфери, зараз він приваблює ширше коло мандрівників завдяки збільшенню кількості рейсів з Маніли та Себу.



Острів Сіаргао посів друге місце в рейтингу must-visit на 2025 рік / Фото journeyera

Тим часом в'єтнамський пляжний курорт Дананг, розташований між Південнокитайським морем і горою Сон Тра, посідає третє місце завдяки своєму успішному ресторанному і коктейльному світу.

8 найкращих місць Азії для відвідування у 2025 році