Експерти видання Which? Travel, як передає 24 Канал, склали список туристичних країн світу, які у 2025 році піднімуть обов'язкові збори для мандрівників.

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Які країни у 2025 році піднімуть туристичні податки

Греція

З нового року в Греції підвищується щоденний туристичний податок. З листопада по лютий відвідувачі будуть зобов'язані платити 2 євро на день, що значно більше, ніж раніше – 50 центів. У високий сезон, який триває з квітня по жовтень, щоденний збір зросте до 8 євро.

Так, туристи, які планують тижневе перебування в Греції, зіткнуться з додатковими витратами в розмірі 56 євро.

Португалія

Обов'язковість сплати туристичного збору в Португалії визначається окремими муніципалітетами, при цьому розмір збору зазвичай становить від 1 до 2 євро за ніч. У 2024 році щонайменше 26 муніципалітетів, включаючи кілька популярних напрямків у регіоні Алгарве та великі міста Лісабон і Порту, запровадили цей податок.

Крім того, з січня 2025 року Азорські острови запровадять туристичний податок у розмірі 2 євро з людини за ніч.

Таїланд

Очікується, що довгоочікуваний туристичний податок у Таїланді набуде чинності в середині 2025 року після кількох відтермінувань. Хоча пропозиції щодо податку ще не отримали офіційного схвалення, плани вказують на те, що мандрівники, які в'їжджають в країну наземним транспортом, повинні будуть сплатити одноразовий збір у розмірі 300 бат (8 євро). Ще, ті, хто прибуває морем, повинні будуть сплатити збір у розмірі 150 бат (4 євро).

Франція

Париж оголосив про суттєвий перегляд правил сплати туристичного збору, який набуде чинності у 2025 році. За новими правилами загальний податковий тягар для відвідувачів зросте майже на 200%.



Париж підвищить туристичний податок у 2025-му / Фото Unsplash

У столиці Франції запроваджено як загальний туристичний податок, так і регіональний податок, розмір якого залежить від типу житла. Ставки будуть варіюватися від 1,95 євро з людини за ніч у тризіркових готелях до 15,60 євро для гостей, які зупиняються в розкішних палацах або некласифікованому житлі.

Іспанія

Місто Моган на острові Гран-Канарія з 2025 року братиме з туристів додатково по 15% від вартості проживання в готелі або орендованих апартаментів.

Італія

З метою управління туристичним потоком Венеція продовжить свою політику щодо плати за відвідування у 2025 році. Спочатку запроваджений у 2024 році, збір за в'їзд до міста у вибрані дні збільшиться з 5 євро до 10 євро для туристів, які здійснюють бронювання в останню хвилину – тобто бронювання, здійснене менш ніж за чотири дні до візиту.

Нідерланди

2025 року столиця Амстердам підніме з 14 до 14,5 євро податок для круїзних туристів – тих, хто прибуває в місто морським або річковим транспортом.