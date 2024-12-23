Однак, цього року в рейтингах популярних святкових локацій відбулися зміни. Зокрема, австрійське місто Ґрац є одним із найкращих варіантів для проведення різдвяних свят. Про це пише 24 Канал з посиланням на MyLondon.

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Ґрац – найкраще місто Австрії для святкування Різдва

Ґрац, друге за величиною місто Австрії після столиці Відня, є домом для двох визнаних об'єктів Всесвітньої спадщини. Старе місто вважається найбільшим середньовічним районом Європи, а палац Еггенберг також посідає престижне місце в списку ЮНЕСКО.

Як йдеться в рейтингу, в цьому місті можна насолодитися сяйвом різдвяних ярмарків, високими деревами, блискучими прикрасами ручної роботи і, звичайно, пивом.

Першим із чудових різдвяних ярмарків Ґраца є ринок перед ратушею, який проходитиме з 18 листопада по 24 грудня. Тут відвідувачі знайдуть гостинне селище з ятками, де є витвори мистецтва і ремесла, а також смачно частують. Місцевий різдвяний делікатес – "Feuerzangenbowle" – суміш підпаленого вина і рому,

– зазначають автори.

З 18 листопада по 24 грудня в історичному Старому місті Ґраца проходить найстаріший різдвяний ярмарок, розташований біля Францисканської церкви. Відвідувачі зможуть поласувати свіжими фермерськими делікатесами, а також пуншем і традиційним австрійським глінтвейном – популярним глінтвейном.



Різдво в австрійському Ґраці / Фото graztourismus

Сім'ї можуть з нетерпінням чекати на чарівний вертеп з живими вівцями, а також карусель і вибір іграшок для дітей біля входу в церкву.

Локації, обов'язкові для відвідування у Ґраці

Третій за популярністю різдвяний ярмарок у Ґраці відбудеться на площі під культовим Глокеншпілем. На відвідувачів чекають різноманітні вироби декоративно-прикладного мистецтва, а також безліч делікатесів від місцевих продавців та закладів харчування.

Під час різдвяного ярмарку Mariahilferplatz площа перетворюється на яскраве альтернативне місце відпочинку з льодовою ковзанкою. Туристи можуть насолоджуватися неспішними прогулянками вздовж ринкових яток під звуки інді-музики.

Цього сезону відвідувачі Ґрацу можуть насолодитися сліпучим святковим видовищем у внутрішньому дворику Landhaushof на Herrengasse. На майданчику встановлені фігури у натуральну величину, підсвічені яскравими світлодіодними вогнями, що створюють захопливу зимову країну чудес для всіх охочих.



Виставка з льодових фігур в Ґраці / Фото graztourismus

З 1996 року у дворику Ренесансу демонструється самобутній вертеп, виготовлений з 50 тонн кришталево чистого льоду. Виставка буде відкрита для відвідувачів по 6 січня.