Министерство внутренних дел Чехии продолжает отказывать заявителям, которые жили в другой стране и имели там защиту, а потом переехали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Что известно о ситуации

Представительница чешской организации OPU Станислава Сладекова сообщила, что украинцев, которые подавались на временную защиту или имели этот статус в других странах, отправляют прочь, даже не принимая их заявлений или не выдавая письменных решений, которые можно было бы обжаловать в суде.

Хотя еще в феврале 2024 года суд ЕС постановил, что "нельзя автоматически отказывать во временной защите, если украинец только подал заявление в другой стране, но еще не получил его". В суде отметили, что такие действия нарушают право ЕС.

В апреле 2025 года чешский Верховный административный суд следом также признал, что пункты c) и d) статьи 5 Lex Ukrajina противоречат европейскому праву.

Государство-член ЕС обязано разрешить пребывание украинцу, даже если он имел временную защиту в другой стране, если он больше не имеет этой защиты, или если готов от нее официально отказаться,

– постановил Верховный административный суд Чехии.

В общем Чехия продолжает отказывать таким украинцам.

В некоторых пунктах регистрации, в частности в KACPU в Брно, признают, что знают о судебных решениях. Но работники утверждают, что имеют указания "сверху" действовать по старым правилам.

Почему это – большая проблема

Правозащитница отметила, что люди, которым отказали в защите, месяцами не могут работать, не имеют медицинского страхования или социальной поддержки. Более того, из-за этого они зря теряют дни безвизового пребывания в ЕС, автоматически попадая в категорию "нелегалов".

В то же время иски в суд стоят нервов, времени и денег.

Между тем украинцы, которые уже более 2 лет имеют статус временной защиты в Чехии, имеют право получить вид на жительство.