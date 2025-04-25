Міністерство внутрішніх справ Чехії продовжує відмовляти заявникам, які жили в іншій країні та мали там захист, а потім переїхали. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Що відомо про ситуацію

Представниця чеської організації OPU Станіслава Сладекова повідомила, що українців, які подавались на тимчасовий захист або ж мали цей статус в інших країнах, відправляють геть, навіть не приймаючи їхніх заяв або не видаючи письмових рішень, які можна було б оскаржити в суді.

Хоч ще в лютому 2024 року суд ЄС постановив, що "не можна автоматично відмовляти у тимчасовому захисті, якщо українець лише подав заяву в іншій країні, але ще не отримав його". У суді наголосили, що такі дії порушують право ЄС.

У квітні 2025 року чеський Верховний адміністративний суд слідом також визнав, що пункти c) та d) статті 5 Lex Ukrajina суперечать європейському праву.

Держава-член ЄС зобов'язана дозволити перебування українцю, навіть якщо він мав тимчасовий захист в іншій країні, якщо він більше не має цього захисту, або якщо готовий від нього офіційно відмовитися,

– постановив Верховний адміністративний суд Чехії.

Загалом Чехія продовжує відмовляти таким українцям.

У деяких пунктах реєстрації, зокрема у KACPU в Брно, визнають, що знають про судові рішення. Але працівники стверджують, що мають вказівки "згори" діяти за старими правилами.

Чому це – велика проблема

Правозахисниця зазначила, що люди, яким відмовили у захисті, місяцями не можуть працювати, не мають медичного страхування або соціальної підтримки. Ба більше, через це вони даремно втрачають дні безвізового перебування в ЄС, автоматично потрапляючи до категорії "нелегалів".

Водночас позови до суду коштують нервів, часу та грошей.

Тим часом українці, які вже понад 2 роки мають статус тимчасового захисту у Чехії, мають право отримати посвідку на проживання.