Як передає 24 Канал, про це на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр Чехії Петр Фіала. Що саме означає заява – далі у матеріалі.

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Правила для українців у ЄС можуть переглянути

Прем'єр-міністр Чехії нагадав, що статус тимчасового захисту для українських біженців в ЄС залишиться чинним до березня 2026 року.

Він наголосив на необхідності своєчасного прийняття ЄС рішень щодо майбутнього статусу українців, які проживають на його території, закликавши до того, що очікування до останнього моменту не є життєздатним варіантом.

Дискусії тривають, але головна дискусія буде в червні, коли відбуватиметься засідання Ради. Там, я сподіваюся, буде визначена європейська позиція і запропоноване рішення,

– додав Фіала.

До слова, Чехія прийняла найбільше українців на душу населення після початку повномасштабного вторгнення. Згідно з офіційними даними, тут проживають близько 600 000 українців, серед яких 390 000 отримали статус тимчасового захисту. При цьому чимало отримують незаконні відмови.