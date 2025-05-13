Проте все ж для депортації потрібні серйозні підстави, або ж систематичне порушення законів. Про це пише 24 канал.

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За що можуть депортувати з Німеччини

Відмова у наданні притулку або захисту

Якщо заявку про притулок або тимчасовий захист відхилили, і людина не виїхала добровільно протягом встановленого терміну, влада може ініціювати депортацію. Особливо це стосується випадків, коли країна вважається безпечною, людина не співпрацює з міграційними органами, не надає документи тощо.

Недотримання умов притулку або соціальної підтримки

Також іноземців можуть депортувати, якщо вони: порушують умови проживання в притулку, відмовляються від співпраці з владою та відкрито порушують громадський порядок, навіть без кримінального вироку.

Зверніть увагу. Раніше повідомлялося, що Німеччина планує скоротити підтримку українських біженців.

Порушення імміграційного законодавства

Наприклад, перебування без дійсної візи або дозволу на проживання, фальсифікація документів, неповідомлення про зміну місця проживання, якщо це вимагається дозволом та працевлаштування без дозволу.

Вчинення злочину

Іноземця, який скоїв тяжкий або систематичний злочин, можуть депортувати навіть при наявності посвідки на проживання. З найдрібнішого, за що можуть депортувати – повторні крадіжки. Загалом достатньо вироку до позбавлення волі на термін понад один рік, щоб іноземець втратив право на захист і міг бути депортований.

Загроза громадському порядку або безпеці

Осіб, яких влада вважає небезпечними для громадського порядку, можуть депортувати навіть без вироку суду. Це стосується: підозрюваних у тероризмі, учасників радикальних угруповань та людей, які пропагують насильство чи ненависть.

Що варто знати

Слід зазначити, що перед депортацією часто надають термін добровільного виїзду, зазвичай він становить 7 – 30 днів. Якщо людина не виїхала – її вивозять примусово, і забороняють заїжджати на територію країн ЄС на 1 – 5 років.

Водночас Німеччина не може негайно депортувати неповнолітніх без супроводу або ж людей, яким загрожує катування або переслідування в країні походження.

Крім цього, можуть надати відстрочку вагітним жінкам або матерям з немовлятами, а також за станом здоров'я.