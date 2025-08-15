В общем мужчина нанес магазину ущерб на сумму более 13 000 злотых, это более 147 тысяч гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

Как в Польше наказали украинца, который обворовывал один и тот же магазин?

27-летний мужчина регулярно обворовывал магазин электроники в торговом центре. Сначала он вынес телефон стоимостью 6 000 злотых, а затем – часы за 2000 злотых.

В следующий раз он пытался украсть телефон стоимостью более 5000 злотых, вот тогда его и задержали "на горячем".

Его сразу доставили в отделение полиции и предъявили обвинение в трех кражах. Также выяснилось, что он ранее имел проблемы с законом в Польше.

В итоге украинца депортировали. Кроме того, ему запретили въезжать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение ближайших 5 лет.

К слову, ранее мы писали о том, на каких основаниях украинцев могут депортировать из Польши. Причиной могут стать не только проблемы с законом, но и мелкие нарушения, вроде отсутствия подтверждения места жительства.