Тому, щоб уникнути депортації з Польщі, необхідно знати всі нюанси. Про це пише 24 Канал.

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За що можуть депортувати з Польщі

  • Немає підтвердження місця проживання

Якщо іноземець не може показати договір оренди або інший документ про житло, це може стати підставою для депортації. Навіть в тому випадку, якщо людині є де жити.

  • Несумісність фактів з паперами

Якщо людина приїхала за робочою візою й в документах вказаний повний робочий день, але насправді вона працює 2 – 3 години, то уженд може вирішити, що це фіктивне працевлаштування, і анулювати підставу перебування. Також таке може трапитися, якщо іноземець має студентську візу, але фактично не ходить на заняття.

  • Хуліганська поведінка

Для того, щоб депортували, не обов'язково вчинити злочин. Якщо іноземець кілька разів попадався нетверезим на вулиці або влаштовував конфлікти в публічних місцях, його теж можуть "попросити на вихід".

За що можуть депортувати з Польщі: дивіться відео

  • Заборгованість або соціальні махінації

Якщо іноземець отримував допомогу незаконно, наприклад, шахраював з виплатами для біженців, то це теж може стати причиною депортації.

  • Порушення санітарних правил

Наприклад, якщо санітарні служби фіксують серйозне порушення гігієни у закладах харчування, де працює іноземець. Якщо справа доходить до адміністративного провадження – можливе анулювання дозволу на перебування.