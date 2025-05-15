Тому, щоб уникнути депортації з Польщі, необхідно знати всі нюанси. Про це пише 24 Канал.

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За що можуть депортувати з Польщі

Немає підтвердження місця проживання

Якщо іноземець не може показати договір оренди або інший документ про житло, це може стати підставою для депортації. Навіть в тому випадку, якщо людині є де жити.

Несумісність фактів з паперами

Якщо людина приїхала за робочою візою й в документах вказаний повний робочий день, але насправді вона працює 2 – 3 години, то уженд може вирішити, що це фіктивне працевлаштування, і анулювати підставу перебування. Також таке може трапитися, якщо іноземець має студентську візу, але фактично не ходить на заняття.

Хуліганська поведінка

Для того, щоб депортували, не обов'язково вчинити злочин. Якщо іноземець кілька разів попадався нетверезим на вулиці або влаштовував конфлікти в публічних місцях, його теж можуть "попросити на вихід".

За що можуть депортувати з Польщі: дивіться відео

Заборгованість або соціальні махінації

Якщо іноземець отримував допомогу незаконно, наприклад, шахраював з виплатами для біженців, то це теж може стати причиною депортації.

Порушення санітарних правил

Наприклад, якщо санітарні служби фіксують серйозне порушення гігієни у закладах харчування, де працює іноземець. Якщо справа доходить до адміністративного провадження – можливе анулювання дозволу на перебування.