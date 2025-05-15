Тому, щоб уникнути депортації з Польщі, необхідно знати всі нюанси. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Депортація українців з Німеччини: за яких умов можуть вигнати з країни
За що можуть депортувати з Польщі
- Немає підтвердження місця проживання
Якщо іноземець не може показати договір оренди або інший документ про житло, це може стати підставою для депортації. Навіть в тому випадку, якщо людині є де жити.
- Несумісність фактів з паперами
Якщо людина приїхала за робочою візою й в документах вказаний повний робочий день, але насправді вона працює 2 – 3 години, то уженд може вирішити, що це фіктивне працевлаштування, і анулювати підставу перебування. Також таке може трапитися, якщо іноземець має студентську візу, але фактично не ходить на заняття.
- Хуліганська поведінка
Для того, щоб депортували, не обов'язково вчинити злочин. Якщо іноземець кілька разів попадався нетверезим на вулиці або влаштовував конфлікти в публічних місцях, його теж можуть "попросити на вихід".
За що можуть депортувати з Польщі: дивіться відео
- Заборгованість або соціальні махінації
Якщо іноземець отримував допомогу незаконно, наприклад, шахраював з виплатами для біженців, то це теж може стати причиною депортації.
- Порушення санітарних правил
Наприклад, якщо санітарні служби фіксують серйозне порушення гігієни у закладах харчування, де працює іноземець. Якщо справа доходить до адміністративного провадження – можливе анулювання дозволу на перебування.