Поляк заявил, что хотел присоединиться к российской армии, чтобы воевать против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

Смотрите также Украинец в Польше несколько раз обворовывал один и тот же магазин: история закончилась эпично

Как поляк пытался попасть в Россию?

Инцидент произошел после полуночи 5 августа. Мужчина пытался добраться до России на резиновом матрасе, чтобы присоединиться к агрессии российской армии против Украины. Его задержали на реке, при попытке пересечения эстонско-российской границы.

В ходе расследования оказалось, что подозреваемый – гражданин Польши, но добрался до Эстонии из Сербии. Во время обыска на месте у него обнаружили предметы с символикой, которые поддерживают российскую агрессию.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье, которое предусматривает ответственность за присоединение, участие и поддержку акта агрессии иностранного государства.

Сейчас мужчину взяли под стражу на 2 месяца. Пресс-секретарь Эстонского совета полиции безопасности Марта Туул отметила, что в эстонском обществе "участие в актах агрессии рассматривается как преступление". И к уголовной ответственности привлекают не только граждане Эстонии, но и иностранцев, которые каким-то образом пытаются поддержать военную деятельность России в этой стране.

К слову, недавно страны ЕС решили запретить въезд российским военным.