Таке рішення затвердили міністри внутрішніх справ європейських країн, які межують з Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на ERR.

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Подробиці рішення щодо заборони на в'їзд окупантів в ЄС

19 червня у Таллінні міністри Балтії, Північних країн та Польщі прийняли рішення заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.

Крім того, на зустрічі були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер і представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.

Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти чітку позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували, становлять велику небезпеку для всіх нас,

– сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Очікується, що ця заборона залишиться чинною і після завершення активних бойових дій.

До слова, нещодавно Іспанія запровадила для росіян транзитні візи. Тепер їм треба буде робити візу навіть для коротких пересадок в аеропортах, які не передбачають виїзду з міжнародної зони.