Министр обороны Польши озвучил 3 версии того, что произошло. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.
Какие версии взрыва в Польше?
Неизвестный объект упал в кукурузном поле в селе Осины. До Варшавы прямо от места падения – всего 40 километров.
Сейчас военные рассматривают три версии:
падение российского дрона,
использование беспилотника для контрабанды,
диверсия на территории Польши.
Не исключаем саботажа, как это уже случалось – например, поджог торгового центра в Варшаве в мае 2024 года инспирировала Россия,
– подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что радары не фиксировали никаких нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси.
"Это не означает, что мы не будем проверять в этом плане. Это одна из гипотез. Дроны являются небольшими объектами, поскольку, вероятнее всего, речь идет о дроне, который разбился. Он пока не имеет никаких признаков, которые бы сразу указывали на военный характер", – одновременно добавил Косиняк-Камыш.
Что известно о взрыве в Польше?
Сообщение о инциденте в Осинах полиция получила после 2:00 20 августа. Местные рассказали, что сначала была вспышка, а потом раздался взрыв.
Полицейские на кукурузном поле, где упал объект, нашли обгоревшие металлические и пластиковые элементы; сначала отмечали, что это фрагмент старого двигателя с пропеллером.
Между тем польское издание Rzeczpospolita пишет, что в поле таки упал "Шахед" или "Герань".
В результате инцидента никто не пострадал.