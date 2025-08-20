Министр обороны Польши озвучил 3 версии того, что произошло. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Какие версии взрыва в Польше?

Неизвестный объект упал в кукурузном поле в селе Осины. До Варшавы прямо от места падения – всего 40 километров.

Сейчас военные рассматривают три версии:

падение российского дрона,

использование беспилотника для контрабанды,

диверсия на территории Польши.

Не исключаем саботажа, как это уже случалось – например, поджог торгового центра в Варшаве в мае 2024 года инспирировала Россия,

– подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что радары не фиксировали никаких нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси.

"Это не означает, что мы не будем проверять в этом плане. Это одна из гипотез. Дроны являются небольшими объектами, поскольку, вероятнее всего, речь идет о дроне, который разбился. Он пока не имеет никаких признаков, которые бы сразу указывали на военный характер", – одновременно добавил Косиняк-Камыш.

Взрыв в Польше: смотрите видео

Что известно о взрыве в Польше?