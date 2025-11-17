Він пояснив, що деякі з дронів, навіть ті, що використовувалися як приманки для перенавантаження систем ППО, були оснащені вибухівкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Що кажуть у Польщі про наліт російських дронів?

За словами польського генерала, твердження про те, що дрони були картонними та паперовими об'єктами, не є цілком правдивим. Мацей Кліш додав, що у вересні загроза для Польщі від російських дронів була реальною.

