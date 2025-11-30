Чи справді велика війна між НАТО та Росією не за горами, в інтерв'ю La Tribune Dimanche відповів очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає 24 Канал.

Чи справді мирний час для Європи закінчився?

Так, Барро заявив, що війна в Європі вже триває. І зараз головне завдання – відновити тривалий мир. Щоб цього досягти, треба враховувати реалії сьогодення, зокрема масштабне переозброєння Росії.

Міністр наголосив, що "відтепер мир має свою ціну". Під "ціною" він мав на увазі колосальні зусилля з переозброєння Європи.

За його словами, європейські країни мусять подвоїти свої військові ресурси. Це єдиний спосіб стримати можливу подальшу агресію Росії, адже у сучасному світі будь-яка демонстрація слабкості робить країну вразливою.

Окрім того, міністр розкритикував деяких французьких політиків, зокрема Марін Ле Пен і Жана-Люка Меланшона, які вважають, що президент Макрон перебільшує загрозу з боку Москви. Барро назвав їх безвідповідальними та проросійськими і додав, що якби вони були при владі, він не розраховував би на надійну колективну безпеку Європи.

Що відомо про можливий напад Росії на НАТО?