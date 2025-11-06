Об этом он сказал во время выступления на форуме НАТО в Бухаресте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Как НАТО нарастило производство боеприпасов?

По словам Рютте, Альянсу удалось переломить тенденцию, когда Россия опережала союзников по количеству изготовленных снарядов.

Мы уже имеем лучшее из лучшего... Но мы нуждаемся в большем и быстро. Это означает увеличение производства и уменьшение времени доставки. Мы уже переломили ситуацию по боеприпасам. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники по НАТО вместе взятые. Но уже нет. По всей территории Альянса мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем те, что уже существуют. Мы делаем больше, чем делали десятилетиями,

– отметил он.

В то же время генсек призвал не останавливаться на достигнутом и распространить этот прогресс на другие направления оборонной промышленности. Он обратился к производителям вооружений – как крупных компаний, так и стартапов – с призывом активно предлагать свои разработки и использовать НАТО как площадку для испытания новых технологий.

"Пока лидеры берут на себя политические риски, индустрию просят взять определенные бизнес-риски. Когда вы думаете о своих акционерах, это может заставить вас нервничать. Вы ждете, пока правительства подпишут долгосрочные контракты. Вы правы – иногда правительствам стоит это делать. Но могу вам сказать: когда речь идет о больших инвестициях в нашу оборону, политическая воля есть. Деньги есть, запрос есть. И наша безопасность зависит от этого", – сказал Рютте.

Так, он призвал производителей наращивать мощности и заверил, что все, что они произведут, будет выкуплено.

