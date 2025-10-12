А также не хочет заканчивать полномасштабное вторжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.

Смотрите также "Трамп это понимает": Лукашенко скептически оценил передачу Tomahawk Киеву и обвинил Зеленского

Как можно заставить Путина прекратить войну?

По словам президента, он говорил Трампу, что нужны две вещи, чтобы реально давить на российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, но отметил, что этого недостаточно.

Также, по мнению главы государства, важно просто показать главе Кремля, что Америка поддерживает Украину и действительно спасает ее, что просто использовать оружие, ракеты, иранские беспилотники против Украины слишком дорого и это не даст результата, потому что государство имеет действительно сильный щит.

И второй аспект – наличие дальнобойного оружия, дальнобойных возможностей, и это зависит от нашего внутреннего производства и, конечно, от американской стороны, потому что у США есть "томагавки" и другие вещи, которые можно использовать по военному сектору,

– добавил президент.

Он объяснил, что Россия производит иранские дроны и в течение одного дня использует более 500 таких БпЛА. По его словам, иранцы дали россиянам лицензии, приехали в Россию и научили изготавливать "Шахеды", то же самое сделали северокорейцы с артиллерией.

Такая ситуация является тяжелой для Украины и именно поэтому Зеленский просит Соединенные Штаты предоставить Украине ракеты Tomahawk.

Какие еще заявления сделал Зеленский о войне?