А также не хочет заканчивать полномасштабное вторжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире Fox News.
Как можно заставить Путина прекратить войну?
По словам президента, он говорил Трампу, что нужны две вещи, чтобы реально давить на российского диктатора Владимира Путина. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны. Зеленский поблагодарил партнеров за помощь, но отметил, что этого недостаточно.
Также, по мнению главы государства, важно просто показать главе Кремля, что Америка поддерживает Украину и действительно спасает ее, что просто использовать оружие, ракеты, иранские беспилотники против Украины слишком дорого и это не даст результата, потому что государство имеет действительно сильный щит.
И второй аспект – наличие дальнобойного оружия, дальнобойных возможностей, и это зависит от нашего внутреннего производства и, конечно, от американской стороны, потому что у США есть "томагавки" и другие вещи, которые можно использовать по военному сектору,
– добавил президент.
Он объяснил, что Россия производит иранские дроны и в течение одного дня использует более 500 таких БпЛА. По его словам, иранцы дали россиянам лицензии, приехали в Россию и научили изготавливать "Шахеды", то же самое сделали северокорейцы с артиллерией.
Такая ситуация является тяжелой для Украины и именно поэтому Зеленский просит Соединенные Штаты предоставить Украине ракеты Tomahawk.
Какие еще заявления сделал Зеленский о войне?
Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсудил в частности поставки Украине ракет Tomahawk. Глава государства отметил, что стороны работают над этим вопросом. По его словам, Россия боится, что американцы могут предоставить украинцам такие ракеты.
Зеленский также выразил надежду, что Дональд Трамп использует свое влияние на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине. Он обсудил этот вопрос с президентом США и ожидает от Трампа активных действий для завершения войны.