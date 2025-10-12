А также заставит российского диктатора прекратить войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой слова Зеленского в эфире Fox News.
Что сказал Зеленский о войне в Украине?
Глава государства заявил, что ожидает от Дональда Трампа активных действий для завершения войны в Украине.
Надеюсь, давление, которое Трамп применил на Ближнем Востоке для мира, он использует еще сильнее, чтобы заставить Путина прекратить войну,
– сказал Зеленский.
Он также добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом США.
Заметим, что руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала отметил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске, президент США придерживался риторики относительно уступок России Украиной, но через некоторое время все совсем изменилось.
По его мнению, это может быть связано с осознанием слабости России. Теперь есть вероятность, что Соединенные Штаты усилят экономическое давление на Москву и будут продавать больше оружия НАТО для Украины.
Разговоры Зеленского с Трампом: что стоит знать?
Владимир Зеленский и Дональд Трамп 11 октября провели телефонный разговор. Президент отметил, что проинформировал Трампа о российских ударах по нашей энергетике и выразил благодарность за готовность поддержать Украину. Лидеры также обсудили возможности усиления ПВО Украины, включая вопрос передачи ракет Tomahawk.
12 октября Зеленский и Трамп продолжили разговор. Основной темой диалога стала защита жизни украинцев. Речь шла об усилении ПВО, устойчивости и дальнобойных ударов.