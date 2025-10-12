А також змусить російського диктатора припинити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням слова Зеленського в етері Fox News.
Що сказав Зеленський про війну в Україні?
Глава держави заявив, що очікує від Дональда Трампа активних дій для завершення війни в Україні.
Сподіваюся, тиск, який Трамп застосував на Близькому Сході для миру, він використає ще сильніше, щоб змусити Путіна припинити війну,
– сказав Зеленський.
Він також додав, що обговорював це питання з президентом США.
Зауважимо, що керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в етері 24 Каналу зазначив, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, президент США дотримувався риторики щодо поступок Росії Україною, але за деякий час все зовсім змінилось.
На його думку, це може бути пов'язано з усвідомленням слабкості Росії. Тепер є ймовірність, що Сполучені Штати посилять економічний тиск на Москву та продаватимуть більше зброї НАТО для України.
Розмови Зеленського з Трампом: що варто знати?
Володимир Зеленський та Дональд Трамп 11 жовтня провели телефонну розмову. Президент зауважив, що поінформував Трампа про російські удари по нашій енергетиці та висловив вдячність за готовність підтримати Україну. Лідери також обговорили можливості посилення ППО України, включно з питанням передачі ракет Tomahawk.
12 жовтня Зеленський і Трамп продовжили розмову. Основною темою діалогу став захист життя українців. Мова йшла про посилення ППО, стійкості та далекобійних ударів.