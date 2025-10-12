А також змусить російського диктатора припинити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням слова Зеленського в етері Fox News.

Що сказав Зеленський про війну в Україні?

Глава держави заявив, що очікує від Дональда Трампа активних дій для завершення війни в Україні.

Сподіваюся, тиск, який Трамп застосував на Близькому Сході для миру, він використає ще сильніше, щоб змусити Путіна припинити війну,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що обговорював це питання з президентом США.

Зауважимо, що керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в етері 24 Каналу зазначив, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, президент США дотримувався риторики щодо поступок Росії Україною, але за деякий час все зовсім змінилось.

На його думку, це може бути пов'язано з усвідомленням слабкості Росії. Тепер є ймовірність, що Сполучені Штати посилять економічний тиск на Москву та продаватимуть більше зброї НАТО для України.

