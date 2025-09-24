После встречи Трампа и Путина на Аляске, президент США придерживался риторики относительно уступок России Украине. Однако через некоторое время все совсем изменилось. Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов рассказал в эфире 24 Канала, что это может быть связано с осознанием того, что успехи России, о которых постоянно говорили в Кремле, является выдумкой.

Почему Трамп по-другому заговорил о России?

Сергей Стуканов подчеркнул, что Трамп часто давал России время, ведь, вероятно, считал, что Россия вот-вот и будет иметь серьезные достижения на поле боя. Однако за все время российские войска не смогли сделать то, что так громко обещал Путин.

Кроме этого, на дипломатическом уровне украинская сторона и европейские партнеры продвигают месседжи о слабости России.

Также американцы неоднократно повторяли, что войны завершаются за столом переговоров. Наверняка, эта война завершится так же. Вопрос в том, как посадить обе стороны за стол переговоров,

– сказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

Он подчеркнул, что Трамп использовал различные способы, чтобы достичь этого, однако Россия и дальше не стремится к миру. Кремль продолжает убеждать, что россияне готовы воевать еще долго. Неизвестно, это блеф, или реальные возможности.

Сейчас мы переходим к истории, когда для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров, уже недостаточно разговоров, уговоров и красивых жестов. Трамп очевидно будет осознавать, что нужно по-настоящему давить на Россию,

– заметил Стуканов.

Соединенные Штаты Америки, возможно, будут продавать НАТО достаточное количество оружия для Украины и усиливать экономическое давление на Россию.

Сергей Стуканов добавил, что пока неизвестно насколько быстро удастся действовать по такой схеме, но выглядит, что США отказались от идеи давить на Украину и теперь будут искать возможности сильнее давить на Путина.

Последние заявления Трампа о войне в Украине: коротко