В то же время белорусский диктатор призвал "успокоиться" по этому поводу. Об этом он сказал в своем недавнем интервью российским пропагандистам, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Продолжает использовать Беларусь: России не хватает собственных ресурсов

Что сказал Лукашенко о Трампе?

По его словам, президент США Дональд Трамп придерживается "особой тактики", согласно которой, он может действовать жестко, однако со временем успокаивается, поэтому "не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит".

По мнению белорусского диктатора, по состоянию на сегодня мир "разнообразен" и "против любого яда есть противоядие". Александр Лукашенко также говорит, что американский президент хорошо осознает этот факт.

"И чтобы не скатится в эту колею, когда к этому серьезному яду будет применено противоядие, он понимает, что этого быть не должно, и я думаю, что до этого не дойдет",

– заявил он, имея в виду последствия передачи.

Лукашенко обвинил Украину

Кроме вышеупомянутого, президент Беларуси обвинил Владимира Зеленского в торможении мирного соглашения. В то же время он сказал, что, мол, Москва наоборот готова к любым продвижениям в мирном урегулировании.

Дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят (прекращения войны – 24 Канал), не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблемы,

– заявил он.

По его мнению, если будет "мощное давление" на украинскую сторону, то Владимир Зеленский примет "соответствующие решения".

"Но действовать надо срочно, потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я говорю это ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства", – добавил он.

К чему прибегает сама Беларусь?