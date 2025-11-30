Ведь когда Украина победит в войне с Россией, то Владимиру Путину нужно будет это чем-то компенсировать. Политолог Олег Постернак озвучил 24 Каналу мнение, что тогда Беларусь пострадает еще больше.
Читайте также Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для россиян: на что она способна
Что грозит Беларуси?
Олег Постернак отметил, что после поражения в Украине Владимир Путин должен будет что-то "продать" российскому населению. Ведь огромное количество россиян мечтает о капитуляции Украины, радуется жертвам среди украинцев.
Поэтому Беларусь станет жертвой большей интеграции. Причем в агрессивной манере, на что однозначно будут ориентированы действия России. Лукашенко об этом знает. И он не будет оборонять страну военным способом, как это делала Украина, защищая свой суверенитет,
– предположил он.
Стратегия Лукашенко по сохранению хотя бы каких-то остатков суверенитета Беларуси после завершения российско-украинской войны может потерпеть полный крах. Поэтому сейчас он пытается дискредитировать сам факт, что украинцы защищают себя военным способом, чтобы потом как-то оправдать большую интеграцию Беларуси в Россию.
Он ее уже якобы отдал. Но есть много моментов, где Беларусь еще сохраняет определенную автономность. Путин это знает, и его это не устраивает. Лукашенко еще не полностью обслуживает военные намерения Путина,
– подчеркнул политолог.
Последние заявления Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине может закончиться вскоре. По его словам, после завершения войны белорусам "станет жить лучше".
Александр Лукашенко решил "научить" Владимира Зеленского мирным переговорам с Россией. Белорусский диктатор сказал, что Украина "должна идти на договоренности".