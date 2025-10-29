Соответствующее заявление министр сделал в интервью изданию De Morgen, передает 24 Канал.

Какое заявление сделал министр обороны Бельгии?

Франкен подчеркнул, что западные государства не должны позволять себе угрожать.

Отвечая на вопрос журналиста, не опасается ли он возможного удара по Брюсселю, министр сказал: "Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей".

В ответ российское посольство назвало его слова "провокационными" и "безответственными", заявив, что подобная риторика является проявлением "милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны".

В том же интервью Франкен заметил, что не верит в вероятность прямой ракетной атаки Путина, однако выразил обеспокоенность потенциальными гибридными действиями России. В качестве примера, он привел возможность появления "зеленых человечков" в Эстонии, которые могут подстрекать русскоязычное население и создавать почву для аннексии части территории.

