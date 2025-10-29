По словам источников, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на румынский портал G4Media.

Что известно о выводе американских войск с восточных Балкан?

Решение принял Белый дом и оно вступает в силу сразу, хотя теоретически Конгресс еще может его изменить.

В Румынии американские военные базируются на объектах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока не уточняется, на какой из баз произойдет сокращение. Всего в стране находится около тысячи американских военных. Из них около 800 покинут страну.

Источники издания отмечают, что сокращение контингента не связано с отменой результатов первого тура президентских выборов, на которых победу одержал одиозный ультраправый кандидат, поскольку американских военных планируют выводить и из Венгрии.

Румынское издание добавляет, что решение охватывает четыре страны, однако не предоставляет деталей относительно временных рамок, объемов или специфики сокращения в других странах и сосредотачивается преимущественно на ситуации в Румынии.

В Польше же министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США не будут сокращать контингент в Польше. По крайней мере такого сообщения Варшава, в отличие от других 4 правительств стран, не получала.

