За словами джерел, оголошення про відкликання 800 американських військових з Румунії зробили 27 жовтня через офіційні процедури НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на румунський портал G4Media.

Що відомо про виведення американських військ зі східних Балкан?

Рішення ухвалив Білий дім і воно набирає чинності одразу, хоча теоретично Конгрес ще може його змінити.

У Румунії американські військові базуються на об’єктах імені Михаїла Когелнічану, Девеселу та Кимпіа-Турзій. Наразі не уточнюється, на якій із баз відбудеться скорочення. Загалом у країні перебуває близько тисячі американських військових. З них близько 800 покинуть країну.

Джерела видання зазначають, що скорочення контингенту не пов’язане зі скасуванням результатів першого туру президентських виборів, на яких перемогу здобув одіозний ультраправий кандидат, оскільки американських військових планують виводити і з Угорщини.

Румунське видання додає, що рішення охоплює чотири країни, проте не надає деталей щодо часових рамок, обсягів або специфіки скорочення в інших країнах і зосереджується переважно на ситуації в Румунії.

У Польщі ж міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що США не будуть скорочувати контингент у Польщі, принаймні такого повідомлення Варшава, на відміну від інших 4 урядів країн, не отримувала.

