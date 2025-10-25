Для цього вони тиснуть на пані прем'єр-міністра країні Джорджію Мелоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Stampa.

Дивіться також "Трамп – відданий, а Путін – нещирий": що сказали Марк Рютте і Кір Стармер про війну в Україні

Як Трамп і Рютте тиснуть на Мелоні?

США та НАТО прагнуть, щоб Італія доєдналася до їхньої спільної ініціативи, спрямованої на постачання необхідного озброєння Україні. Навіть сам Дональд Трамп звертався з проханням, щоб Рим доєднався до механізму.

Ми знаємо, що на Мелоні почали чинити тиск, і, як повідомляється, сам Трамп просив прем'єр-міністра докласти зусиль,

– ідеться у статті.

За даними видання, найбільше на цьому наполягав Марк Рютте, оскільки він розуміє, що лише за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю озброєння для України та згуртувати НАТО.

Своєю чергою Мелоні побоюється виникнення внутрішньополітичних проблем. Нещодавно правопопулістська партія Lega "викликала у неї гнів у парламенті, піддавшись рівнянню "більше зброї, менше охорони здоров'я".

Водночас у "Русі п’яти зірок" заявили, що сенатор Бруно Мартон, лідер групи в Комітеті з оборони, направить міністру оборони запит, щоб дізнатися, чи планує Італія приєднатися до PURL, і де знайде потрібні ресурси.

Допомога Україні у рамках PURL