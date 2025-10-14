Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з саміту, яке поширив кореспондент турецького телеканалу TRT World Ендрю Гопкінс у соцмережі Х.

Що сказав Ердоган до Мелоні на саміті у Єгипті?

Очільник Туреччини на саміті зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Згодом до політиків доєдналася й прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, яка, до речі, була єдиною жінкою-лідеркою країни на заході.

Під час привітання Ердоган через перекладача сказав Мелоні, що та "має чудовий вигляд".

Але я повинен якось змусити вас кинути курити,

– додав турецький президент.

На це Мелоні відреагувала з гумором, сказавши: "Я знаю, я знаю".

Ердоган кинув жарт до Мелоні стосовно паління / Відео з акаунту Ендрю Гопкінса у соцмережі Х

Також італійська прем'єрка у жарт додала, що якщо вона кине палити, то це може зробити її менш товариською і вона "може когось убити", однак вона не хоче цього робити.

Еммануель Макрон на репліку Ердогана щодо звички Мелоні палити сказав, що італійську прем'єрку "неможливо" змусити позбутися цієї звички.

Як Трамп розхвалював Мелоні на саміті?

Також свою увагу Джорджії Мелоні приділив і президент США Дональд Трамп. Під час саміту американський лідер назвав італійську прем'єрку "красивою молодою жінкою", хоча і визнав, що зазвичай не може так говорити, бо "якщо ви скажете це, то це може стати кінцем вашої політичної кар'єри".

Де вона? Ось вона! Ти ж не проти, коли я називаю тебе красивою, правильно? Тому що це справді так,

– сказав Дональд Трамп, звернувшись до Мелоні.

Трамп засипав Мелоні компліментами на саміті в Єгипті / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

Варто наголосити, що загалом Джорджія Мелоні привернула до себе підвищену увагу медіа та учасників саміту в Єгипті. Її поява на заході супроводжувалась неочікуваними жестами та компліментами від інших лідерів.

