Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с саммита, которое распространил корреспондент турецкого телеканала TRT World Эндрю Хопкинс в соцсети Х.

Интересно Эрдоган обратился к Путину с советом относительно войны в Украине

Что сказал Эрдоган Мелони на саммите в Египте?

Глава Турции на саммите встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Впоследствии к политикам присоединилась и премьер Италии Джорджия Мелони, которая, кстати, была единственной женщиной-лидером страны на мероприятии.

Во время приветствия Эрдоган через переводчика сказал Мелони, что та "прекрасно выглядит".

Но я должен как-то заставить вас бросить курить,

– добавил турецкий президент.

На это Мелони отреагировала с юмором, сказав: "Я знаю, я знаю".

Эрдоган бросил шутку к Мелони относительно курения / Видео с аккаунта Эндрю Хопкинса в соцсети Х

Также итальянский премьер в шутку добавила, что если она бросит курить, то это может сделать ее менее общительной и она "может кого-то убить", однако она не хочет этого делать.

Эммануэль Макрон на реплику Эрдогана относительно привычки Мелони курить сказал, что итальянского премьера "невозможно" заставить избавиться от этой привычки.

Как Трамп расхваливал Мелони на саммите?

Также свое внимание Джорджии Мелони уделил и президент США Дональд Трамп. Во время саммита американский лидер назвал итальянского премьера "красивой молодой женщиной", хотя и признал, что обычно не может так говорить, потому что "если вы скажете это, то это может стать концом вашей политической карьеры".

Где она? Вот она! Ты же не против, когда я называю тебя красивой, правильно? Потому что это действительно так,

– сказал Дональд Трамп, обратившись к Мелони.

Трамп засыпал Мелони комплиментами на саммите в Египте / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х

Стоит отметить, что в целом Джорджия Мелони привлекла к себе повышенное внимание медиа и участников саммита в Египте. Ее появление на мероприятии сопровождалось неожиданными жестами и комплиментами от других лидеров.

Что известно о саммите по Газе в Египте?