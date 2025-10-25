Для этого они давят на госпожу премьер-министра страны Джорджию Мелони. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Stampa.

Как Трамп и Рютте давят на Мелони?

США и НАТО стремятся, чтобы Италия присоединилась к их совместной инициативе, направленной на поставку необходимого вооружения Украине. Даже сам Дональд Трамп обращался с просьбой, чтобы Рим присоединился к механизму.

Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление, и, как сообщается, сам Трамп просил премьер-министра приложить усилия,

– говорится в статье.

По данным издания, больше всего на этом настаивал Марк Рютте, поскольку он понимает, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку вооружения для Украины и сплотить НАТО.

В свою очередь Мелони опасается возникновения внутриполитических проблем. Недавно правопопулистская партия Lega "вызвала у нее гнев в парламенте, поддавшись уравнению "больше оружия, меньше здравоохранения".

В то же время в "Движении пяти звезд" заявили, что сенатор Бруно Мартон, лидер группы в Комитете по обороне, направит министру обороны запрос, чтобы узнать, планирует ли Италия присоединиться к PURL, и где найдет необходимые ресурсы.

Помощь Украине в рамках PURL