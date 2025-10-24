Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что имел очень хорошую встречу с Трампом в Вашингтоне два дня назад и отметил, что санкции против России усилят давление на Путина и заставят его сесть за стол переговоров, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конфренцию и Sky News.

Что сказал Рютте об участии Трампа в урегулировании войны в Украине?

Рютте отметил, что санкции против России показывают, что "президент Трамп полностью предан тому, чтобы завершить эту войну и принести длительный мир для Украины".

Чиновник отметил, что Путин достигает незначительных успехов на поле боя. По его словам, эти минимальные достижения даются России огромной ценой.

Генсек отметил, что у России заканчиваются деньги, войска и идеи, и добавил, что приветствует объявление о дополнительной военной помощи для Украины.

"По обе стороны Атлантики мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы движемся в правильном направлении", – сказал он.

Что сказал Стармер о Путине?

В свою очередь премьер Британии Кир Стармер заявил, что Путин – единственный человек, который не хочет, чтобы война в Украине закончилась. Он напомнил, что президент Зеленский уже несколько месяцев говорит о готовности к прекращению огня и личной встречи с российским диктатором. Между тем глава Кремля продолжает медлить и тянуть время. Он выдвигает "абсурдные требования относительно украинских территорий, которые он не смог и не может захватить силой". Это показывает, что Путин неискренен, когда говорит, что тоже хочет мира, отметил Стармер.

Он также приветствовал решение Трампа ввести санкции США против главных энергетических компаний России, и добавил, что коалиция должна "продолжать это давление".

Справка: 23 октября впервые за президентства Трампа США впервые при президентстве Трампа объявили санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла".

Стармер сказал, что коалиция вышла из сегодняшнего саммита с чётким планом на оставшуюся часть года, который включает:

действия, направленные на вывод российской нефти и газа с глобального рынка – по словам Стармера, США "приняли решительные меры" своими санкциями, и он призвал других последовать этому примеру;

продвижение вперед в вопросе использования российских замороженных активов и разблокирование миллиардов для финансирования обороны Украины;

усиление украинской системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры;

сохранение военного давления на Путина путем дальнейших поставок дальнобойных вооружений.

