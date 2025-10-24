Поставка оружия Украине создает дополнительные рабочие места в Великобритании, отметил Стармер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров в Лондоне.

Какой план разработали в "Коалиции желающих"?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "Коалиция желающих" имеет конкретный план давления на Россию до конца года:

  • Давление на российскую нефть на газ, чтобы они исчезли с глобального рынка;
  • Миллиарды евро замороженных российских активов должны быть направлены на помощь Украине;
  • Нужно укрепить украинскую ПВО. Стармер объявил о поставках Киеву 5000 ракет многоцелевого назначения;
  • Украина получит больше дальнобойного оружия;
  • Работа по гарантиям безопасности продолжится, в частности по миротворческой миссии.

Зеленский посещает Великобританию с визитом

  • Президент Украины Владимир Зеленский третий раз в этом году встретился с королем Чарльзом III в Великобритании. Его с почестями приняли в Виндзорском замке.

  • Затем президент отправился в Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. После этой встречи лидеры пошли на саммит "Коалиции желающих", который состоялся в смешанном формате.