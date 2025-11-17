Более того, на Рождество коалиция планирует перейти к новому этапу работы по развертыванию сил. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров в Париже.
Смотрите также F-16 в небе, "Гарпуны" на море, танки на суше: что 9 западных коалиций дали Украине в войне с Россией
Когда закончится война в Украине?
По словам Макрона, мир между Украиной и Россией мир между Украиной и Россией возможен до 2027 года – то есть до следующих президентских выборов во Франции.
Справка: сейчас идет второй президентский срок Макрона, следовательно он больше не может переизбираться. Поэтому политик надеется, что война завершится до завершения его каденции.
К слову, на совместной с Зеленским пресс-конференции французский лидер в очередной раз подчеркнул важность дипломатии и международной поддержки в восстановлении стабильности в регионе.
В частности, на Рождество "коалиция решительных" перейдет к новому этапу работы по развертыванию сил в Украине. Ее штаб уже несколько недель работает под руководством Франции и Великобритании.
О чем договорились Зеленский и Макрон?
- Напомним, 17 ноября президенты подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонного оборудования. Украина сможет приобрести из французской оборонной промышленной и технологической базы 100 самолетов Rafale F4, системы SAMP-T и радары для ПВО, ракеты класса «воздух-воздух» и авиабомбы.
- По словам Макрона, Украина получит новейшие системы SAMP/T, которые сейчас проходят модернизацию, раньше французской армии.
- Кроме того, в скором времени начнутся совместные проекты между оборонными отраслями государств, в частности совместное производство дронов-перехватчиков.