Постачання зброї Україні створює додаткові робочі місця у Великій Британії, зазначив Стармер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів у Лондоні.

Який план розробили у "Коаліції охочих"?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "Коаліція охочих" має конкретний план тиску на Росію до кінця року:

Тиск на російську нафту на газ, аби вони зникли з глобального ринку;

Мільярди євро заморожених російських активів повинні бути спрямовані на допомогу Україні;

Потрібно зміцнити українську ППО. Стармер оголосив про постачання Києву 5000 ракет багатоцільового призначення;

Україна отримає більше далекобійної зброї;

Робота щодо гарантій безпеки продовжиться, зокрема щодо миротворчої місії.

Зеленський відвідує Велику Британію