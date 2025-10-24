Постачання зброї Україні створює додаткові робочі місця у Великій Британії, зазначив Стармер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів у Лондоні.
Який план розробили у "Коаліції охочих"?
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "Коаліція охочих" має конкретний план тиску на Росію до кінця року:
- Тиск на російську нафту на газ, аби вони зникли з глобального ринку;
- Мільярди євро заморожених російських активів повинні бути спрямовані на допомогу Україні;
- Потрібно зміцнити українську ППО. Стармер оголосив про постачання Києву 5000 ракет багатоцільового призначення;
- Україна отримає більше далекобійної зброї;
- Робота щодо гарантій безпеки продовжиться, зокрема щодо миротворчої місії.
Зеленський відвідує Велику Британію
Президент України Володимир Зеленський утретє цього року зустрівся з королем Чарльзом ІІІ у Великій Британії. Його з почестями прийняли у Віндзорському замку.
Потім президент вирушив до Лондона і зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Після цієї зустрічі лідери пішли на саміт "Коаліції охочих", який відбувся у змішаному форматі.