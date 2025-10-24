Відповідну заяву президент Зеленський зробив 24 жовтня на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером на Даунінг-стріт, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

За словами президента України, російський диктатор прагне спричинити в Україні гуманітарну кризу цієї зими.

Зеленський погодився з оцінкою прем'єра Великої Британії, який зазначив, що російський лідер не має наміру припиняти агресію.

Про це свідчать постійні удари по енергетичній інфраструктурі, які покликані позбавити українців тепла та світла в холодний сезон.

Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз,
– додав Зеленський.

Відомо, що після зустрічі лідери вирушили до МЗС, де відбудуться перемовини напередодні онлайн-саміту міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про чергове засідання "Коаліції рішучих" 24 жовтня у Лондоні.

Наслідки ворожих обстрілів українських міст

  • Російські війська продовжують нічний терор проти України, Зокрема, ніч на 24 жовтня окупанти знову атакували Кіровоградщину, завдавши ударів по критичні інфраструктурі.

  • Попередньої ночі, 23 жовтня, Київ зазнав нової хвилі атак ударними дронами. Два безпілотники влучили у житлові будинки в Деснянському та Оболонському районах.

  • Напередодні внаслідок масованої атаки по енергетичній інфраструктурі найбільше постраждали Харківська, Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області.

  • Також через складну ситуацію в енергосистемі, споживачі в багатьох регіонах отримують світло за графіками.