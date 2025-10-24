Відповідну заяву президент Зеленський зробив 24 жовтня на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером на Даунінг-стріт, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Актуально Зеленський відвідує Велику Британію: він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ і прем'єром Стармером
Для чого Путін тероризує українські міста?
За словами президента України, російський диктатор прагне спричинити в Україні гуманітарну кризу цієї зими.
Зеленський погодився з оцінкою прем'єра Великої Британії, який зазначив, що російський лідер не має наміру припиняти агресію.
Про це свідчать постійні удари по енергетичній інфраструктурі, які покликані позбавити українців тепла та світла в холодний сезон.
Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз,
– додав Зеленський.
Відомо, що після зустрічі лідери вирушили до МЗС, де відбудуться перемовини напередодні онлайн-саміту міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про чергове засідання "Коаліції рішучих" 24 жовтня у Лондоні.
Наслідки ворожих обстрілів українських міст
Російські війська продовжують нічний терор проти України, Зокрема, ніч на 24 жовтня окупанти знову атакували Кіровоградщину, завдавши ударів по критичні інфраструктурі.
Попередньої ночі, 23 жовтня, Київ зазнав нової хвилі атак ударними дронами. Два безпілотники влучили у житлові будинки в Деснянському та Оболонському районах.
Напередодні внаслідок масованої атаки по енергетичній інфраструктурі найбільше постраждали Харківська, Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області.
Також через складну ситуацію в енергосистемі, споживачі в багатьох регіонах отримують світло за графіками.