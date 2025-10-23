Які регіони постраждали внаслідок атаки?
Прицільних ударів росіяни знову завдали по об'єктам в Сумській та Чернігівській області, пише 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Світлану Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Читайте також Українці знову скуповують генератори та зарядні станції: як зріс попит після обстрілів
Крім того, за слова Грінчук, пошкодження зафіксовані ще у двох регіонах. Мова йде про Дніпропетровщину та Харківщину.
Зокрема у ніч на 23 жовтня Росія масовано атакувала Україну. Ворог завдавав ударів 130 ударними БпЛА різних типів. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у дописі.
Зауважте! Станом на 08:30, протиповітряною обороною було збито подавлено 92 ворожі БпЛА. Однак також зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Водночас на тлі атак в Україні ввели графіки погодинних відключень світла. Вони діятимуть з 7:00 до 23:00. Графіки застосовуватимуться у дванадцяти регіонах обсягом до трьох черг одночасно.
Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Зверніть увагу! Зокрема потреба в ощадливому споживанні електроенергії станом на зараз все ще зберігається. Українців закликали максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00.
Чи можуть скасувати графіки?
Для відновлення енергосистеми та скасування графіків необхідні певні умови. Мова йде про відновлювання обладнання, введення додаткових потужностей.
Якщо будуть дозволяти мережі, то графіки відключень зменшуватимуться та скасовуватимуться. Однак наразі складно оцінити, скільки часу на це знадобиться.