Як росте попит на товари?

Повербанки, зарядні станції, генератори зараз знову стали товарами першої потреби для більшості людей в Україні, особливо для жителів регіонів, які найбільше страждають від атак на енергетичну інфраструктуру, розповіли 24 Каналу у торгівельній мережі "Фокстрот".

Попит дуже високий і кожен день додається нове місто, область, чи регіон, де попит починає прогресивно зростати,

– зазначив комерційний директор Фокстрот В’ячеслав Склонний.

У компанії говорять, що ситуація різко змінилася після масованих обстрілів Росії, зокрема, 10 жовтня, коли половина Києва і передмістя залишились без світла.

Лише за 4 дні, з 10 по 13 жовтня, продажі повербанків, генераторів тощо зрівнялися з показниками попередніх трьох місяців разом.

Особливо динамічно зріс попит на портативні зарядні станції: лише 10 жовтня +400% до попереднього дня.

А в період з 10 по 13 жовтня продажі зарядних станцій у торгівельній мережі зросли у 3,6 раза в грошовому і в 4 рази в кількісному вимірі.

Величезний ріст продажів цих товарів відзначають і в інтернет-магазині ROZETKA. Особливо активно через останні блекаути купували генератори.

Ріст попиту на повербанки у жовтні 2025 року порівняно з вереснем склав +49% за кількістю проданих одиниць.

Продажі зарядних станцій зросли на +100% у порівнянні з попереднім місяцем.

Генератори продемонстрували у жовтні ріст +147% до вересня за кількістю проданих одиниць.

Варто знати! Активно також зарядні станції на ROZETKA українці купували влітку 2024 року, коли були відключення світла, в листопаді минулого року – генератори.

А на маркетплейсі Prom кількість замовлень на найпопулярніші товари, такі як зарядні станції та повербанки, зросла в 4 рази тиждень до тижня.

Із середини минулого тижня у топі пошукових запитів та за динамікою зростання замовлень очікувано залишаються товари для енергонезалежності: генератори, зарядні станції, інвертори та акумулятори,

– додала директорка з маркетингу Prom Юлія Новаченко.

Окрім того, українці минулого тижня українці масово шукали не лише як зарядитись, а й як зігрітись. У топі пошукових запитів на Prom були термоштори, повербанки, інвертори, генератори та електропростирадла.

Що відомо про відключення світла?

Нагадаємо, що через російські обстріли енергосистеми у деяких регіонах періодично застосовували аварійні відключення світла. Проте 22 жовтня в Україні повернулися й графіки погодинних відключень (ГПВ).

Причиною таких відключень стало пошкодження енергооб'єктів. Зокрема, у середу ГПВ ввели у Полтавській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Житомирській областях.

Важливо! Разом з тим в Укренерго повідомили, що в усіх регіонах, де були аварійні відключення, запроваджуються графіки погодинного знеструмлення для заживлення споживачів, у яких давно немає світла.

Яка ситуація в енергосистемі?