Какие регионы пострадали в результате атаки?

Прицельные удары россияне вновь нанесли по объектам в Сумской и Черниговской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости".

Кроме того, по словам Гринчук, повреждения зафиксированы ещё в двух регионах. Речь идет про Днепропетровскую и Харьковскую области.

В частности, в ночь на 23 октября Россия нанесла масштабную атаку по Украине. Противник использовал 130 ударных БПЛА разных типов, про что сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Заметьте! По состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было сбито и подавлено 92 вражеских дрона. Однако также зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков на 11 участках.

Тем временем на фоне атак в Украине ввели графики почасовых отключений света. Они будут действовать с 7:00 до 23:00.

Графики применяются в двенадцати регионах с охватом до трёх очередей одновременно. Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Обратите внимание! Потребность в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Украинцев призвали максимально ограничить использование мощных электроприборов до 23:00.

Могут ли отменить графики?