Как изменились цены в "Фокстрот"?
В компании "Фокстрот" рассказали, что выгоднее всего приобрести технику на случай блэкаута можно было до августа 2025 года, передает 24 Канал.
В течение этого времени рынок зарядных станций оставался перенасыщенным, пока энергоснабжение в дома украинцев не было в зоне риска.
Спрос на этот сегмент товара был низким, поэтому поставщики вынуждены были это учитывать при ценообразовании и выставлять цены без прибыли или даже в убыток – со скидками до 50% от себестоимости. Фактически это был этап распродажи избыточных запасов.
Однако в сентябре на фоне повышенного спроса поставщики постепенно сняли все промоакции и скидки, выровняв стоимость до рыночной, и начали формировать новые бюджеты. Как следствие, цены выросли в среднем на 10-20%.
Как изменились цены в "Авроре”?
Также о ситуации с ценами рассказали в компании "Аврора", сообщает 24 Канал.
Представители сообщили, что компания не будет спекулировать ценами на товары, в которых нуждаются украинцы во время блэкаутов. Поэтому на некоторые позиции предложили дополнительные скидки.
В целом в "Авроре" сейчас традиционно высокий спрос показали аккумуляторные LED лампы, фонарики, зарядные устройства и батарейки.
Как украинцы готовятся к отключениям света?
Спрос на портативные зарядные станции в Украине вырос в 3,6 раза после атак на энергетическую инфраструктуру. Самые популярные модели зарядных станций имеют емкость до 1000 Вт-ч, занимая 43% от всех покупок.
В Украине вырос спрос на зарядные устройства и обогреватели, что повлекло повышение цен на 20%. Продажи генераторов в Эпицентре увеличились почти втрое, и аналитики прогнозируют дальнейший рост цен из-за сезонности и атак на инфраструктуру.
Продажи павербанков в Украине выросли на 150% в октябре, а спрос на зарядные станции – на 400%. Самые популярные модели имеют емкость 20 000 и 30 000 миллиампер-часов, обеспечивая несколько полных зарядок смартфонов.