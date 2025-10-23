Как изменились цены в "Фокстрот"?

В компании "Фокстрот" рассказали, что выгоднее всего приобрести технику на случай блэкаута можно было до августа 2025 года, передает 24 Канал.

В течение этого времени рынок зарядных станций оставался перенасыщенным, пока энергоснабжение в дома украинцев не было в зоне риска.

Спрос на этот сегмент товара был низким, поэтому поставщики вынуждены были это учитывать при ценообразовании и выставлять цены без прибыли или даже в убыток – со скидками до 50% от себестоимости. Фактически это был этап распродажи избыточных запасов.

Однако в сентябре на фоне повышенного спроса поставщики постепенно сняли все промоакции и скидки, выровняв стоимость до рыночной, и начали формировать новые бюджеты. Как следствие, цены выросли в среднем на 10-20%.

Как изменились цены в "Авроре”?

Также о ситуации с ценами рассказали в компании "Аврора", сообщает 24 Канал.

Представители сообщили, что компания не будет спекулировать ценами на товары, в которых нуждаются украинцы во время блэкаутов. Поэтому на некоторые позиции предложили дополнительные скидки.

В целом в "Авроре" сейчас традиционно высокий спрос показали аккумуляторные LED лампы, фонарики, зарядные устройства и батарейки.

Как украинцы готовятся к отключениям света?