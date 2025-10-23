Як змінилися ціни у "Фокстрот"?
У компанії "Фокстрот" розповіли, що найвигідніше придбати техніку на випадок блекауту можна було до серпня 2025 року, передає 24 Канал.
Протягом цього часу ринок зарядних станцій залишався перенасиченим, поки енергопостачання у домівки українців не було в зоні ризику.
Попит на цей сегмент товару був низьким, тому постачальники змушені були це враховувати при ціноутворенні і виставляти ціни без прибутку або навіть у збиток – зі знижками до 50% від собівартості. Фактично це був етап розпродажу надлишкових запасів.
Проте у вересні на тлі підвищеного попиту постачальники поступово зняли всі промоакції та знижки, вирівнявши вартість до ринкової, і почали формувати нові бюджети. Як наслідок, ціни зросли в середньому на 10-20%.
Як змінилися ціни в "Аврорі”?
Також про ситуацію з цінами розповіли в компанії "Аврора", повідомляє 24 Канал.
Представники повідомили, що компанія не буде спекулювати цінами на товари, яких потребують українці під час блекаутів. Тому на деякі позиції запропонували додаткові знижки.
Загалом у "Аврорі" зараз традиційно високий попит показали акумуляторні LED лампи, ліхтарики, зарядні пристрої і батарейки.
Як українці готуються до відключень світла?
Попит на портативні зарядні станції в Україні зріс у 3,6 раза після атак на енергетичну інфраструктуру. Найпопулярніші моделі зарядних станцій мають ємність до 1000 Вт·год, займаючи 43% від усіх покупок.
В Україні зріс попит на зарядні пристрої та обігрівачі, що спричинило підвищення цін на 20%. Продажі генераторів у Епіцентрі збільшилися майже втричі, й аналітики прогнозують подальше зростання цін через сезонність та атаки на інфраструктуру.
Продажі павербанків в Україні зросли на 150% у жовтні, а попит на зарядні станції – на 400%. Найпопулярніші моделі мають ємність 20 000 та 30 000 міліампер-годин, забезпечуючи кілька повних зарядок смартфонів.