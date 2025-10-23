Як змінилися ціни у "Фокстрот"?

У компанії "Фокстрот" розповіли, що найвигідніше придбати техніку на випадок блекауту можна було до серпня 2025 року, передає 24 Канал.

Протягом цього часу ринок зарядних станцій залишався перенасиченим, поки енергопостачання у домівки українців не було в зоні ризику.

Попит на цей сегмент товару був низьким, тому постачальники змушені були це враховувати при ціноутворенні і виставляти ціни без прибутку або навіть у збиток – зі знижками до 50% від собівартості. Фактично це був етап розпродажу надлишкових запасів.

Проте у вересні на тлі підвищеного попиту постачальники поступово зняли всі промоакції та знижки, вирівнявши вартість до ринкової, і почали формувати нові бюджети. Як наслідок, ціни зросли в середньому на 10-20%.

Як змінилися ціни в "Аврорі”?

Також про ситуацію з цінами розповіли в компанії "Аврора", повідомляє 24 Канал.

Представники повідомили, що компанія не буде спекулювати цінами на товари, яких потребують українці під час блекаутів. Тому на деякі позиції запропонували додаткові знижки.

Загалом у "Аврорі" зараз традиційно високий попит показали акумуляторні LED лампи, ліхтарики, зарядні пристрої і батарейки.

Як українці готуються до відключень світла?