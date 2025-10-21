Після обстрілів 10 жовтня, коли без електрики залишилась значна частина Києва та передмість, продажі товарів для енергоавтономності стрімко злетіли. За період із 10 по 13 жовтня попит на портативні зарядні станції виріс у 3,6 раза в грошовому вимірі й у чотири рази за кількістю проданих одиниць. Лише за один день, 10 жовтня, українці купили таких пристроїв на 400% більше, ніж напередодні. Про це комерційний директор Фокстрот В’ячеслав Склонний розповів 24 Каналу.

Які зарядні станції обирають українці?

За пів місяця жовтня продажі зарядних станцій перевищили весь показник 2025 року. Найпопулярніші моделі мають ємність до 1000 Вт·год – на них припадає 43% усіх покупок. Пристрої на 1000–1500 Вт·год займають 31% ринку, а потужніші – 16%.

Серед лідерів продажів:

MUST EM1024S Silver. Компактна й надійна станція китайського бренду MUST розрахована на живлення побутових пристроїв, освітлення та ноутбуків. Має ємність 1024 Вт·год і металевий корпус, який забезпечує добру вентиляцію та захист елементів живлення. Підтримує кілька портів для одночасного заряджання.

ECOFLOW RIVER 3 UPS 245Wh 300W. Одна з найменших моделей EcoFlow із функцією безперебійного живлення (UPS). Завдяки ємності 245 Вт·год вона підходить для маршрутизаторів, смартфонів, камер і невеликих гаджетів. Її зручно брати із собою в дорогу чи використовувати під час коротких відключень світла.

ECOFLOW DELTA 3 PLUS 1024Wh 1800W. Модель із середньою ємністю, що може живити побутову техніку, електроінструменти та кілька пристроїв одночасно. Підтримує швидке заряджання від мережі та сонячних панелей. DELTA 3 PLUS також має інтелектуальну систему керування енергією, яка оптимізує споживання.

CHOETECH BS006 2000W/1997Wh. Потужний варіант для приватних будинків чи тривалих відключень електроенергії. Ємність майже 2000 Вт·год дозволяє забезпечити живлення холодильника, насоса або пральної машини. Модель підтримує живлення від сонячних панелей і має вбудований дисплей із показниками заряду та споживання.

Anker SOLIX C1000X 1056Wh 1800W . Одна з найновіших моделей Anker із підтримкою швидкого заряджання до 80% менш ніж за годину. Має ємність понад 1 кВт·год і працює з різними типами пристроїв, від ноутбуків до кухонної техніки. Відзначається довговічними літій-залізо-фосфатними батареями (LiFePO₄).

Зарядна станція ECOFLOW RIVER 3 Plus. Оновлена версія популярної серії RIVER отримала більшу ємність, підтримку розширення батареї та швидке заряджання. Вона компактна, тиха й підходить для квартир, офісів або поїздок. Може стати резервним джерелом живлення для роутера, ноутбука чи телевізора.

• Зарядна станція ECOFLOW DELTA 3 1536Wh 1800W. Проміжна модель між середнім і професійним рівнем. DELTA 3 має ємність 1536 Вт·год і витримує навантаження до 1800 Вт, тож легко живить електрочайник або мікрохвильову піч. Може заряджатися як від розетки, так і від сонячних панелей, що робить її зручною для автономного використання.

Ці моделі забезпечують живлення для побутових пристроїв, ноутбуків, інтернет-роутерів та освітлення під час відключень.

Фахівці радять мати базовий набір для автономності:

– павербанк на 20–30 тис. мА·год для кожного члена родини;

– зарядний блок потужністю від 25 до 65 Вт із кількома портами;

– якісні кабелі для смартфонів і ноутбуків;

– портативну станцію від 1 кВт·год для квартири або від 1,5–2 кВт·год для приватного будинку;

– LED-лампи, які працюють від павербанків;

– додаткову батарею для старіших моделей станцій, адже з часом вони втрачають ємність до 80%.

Встановлення станцій повинно виконуватись сертифікованим електриком. Під час роботи пристрою варто вимикати з розеток непотрібну техніку, щоб уникнути зайвих втрат енергії. Для базових потреб квартири достатньо станції на 2000–2500 Вт·год, а для повного енергозабезпечення – понад 4000 Вт·год.

Що краще обрати: зарядну станцію чи павербанк?

Портативна зарядна станція – це потужний блок акумуляторів у захисному корпусі, здатний живити не лише смартфони, а й ноутбуки чи побутову техніку. На відміну від павербанків, вона має більшу ємність, вагу та оснащена розетками змінного струму поряд із USB-портами.

Її головна функція – накопичувати електроенергію, яку можна використати під час відключень світла чи в дорозі. Принцип роботи простий: станція зберігає енергію у внутрішніх батареях і передає її підключеним пристроям. Вибираючи модель, варто враховувати кількість ґаджетів, які потрібно живити, та їхню споживану потужність – для смартфона вистачить павербанка на 20 000 мА·год, тоді як для кількох пристроїв або побутової техніки знадобиться станція на 1000 Вт·год і більше.