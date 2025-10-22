24 Канал поспілкувався з представниками найбільших в Україні мереж магазинів, де продають електроніку, побутову техніку і товари для дому. Вони відповіли, чи можливий дефіцит якоїсь продукції, якщо почнеться блекаут і люди кинуться купувати все.

Чи буде дефіцит у разі блекауту?

В'ячеслав Склонний, комерційний директор "Фокстрот", радить придбати необхідні пристрої вже зараз, поки є широкий вибір у більшості ритейлерів і ціни залишаються на поточному рівні.

Він каже, що залишки на складах магазину оновлюються щогодини. Найближчим часом очікується прибуття станцій не лише з числа топ-брендів (ECOFLOW, BLUETTI, ANKER), а також резервних, перевірених якістю та часом брендів CHOETECH, PECRON, ENERGIZER. Крім того, "Фокстрот" розміщує замовлення на наступні періоди, щоб задовольнити попит протягом найближчих місяців.

У разі повного чи часткового блекауту наявних запасів зарядних станцій може вистачити лише для 2 – 3% населення. Якщо попит різко зросте, товар може бути розпроданий протягом 1 – 2 днів. І, звісно, ціни можуть вирости у 2 – 2,5 рази, як ми це бачили у 2022 та 2023 роках,

– пояснив Склонний.

За його словами, ситуацію ускладнює те, що дефіцит зарядних станцій спостерігається не лише в Україні, а й у Європі – склади постачальників спустошені.

Частково задовольнити майбутній попит (приблизно 10% від загальної потреби) допоможуть нові партії, які очікуються лише у січні – березні 2026 року – переважно з Китаю.

Щодо павербанків, то тут ситуація поки залишається стабільною. Це більш доступна категорія товару, і запасів вистачає у всіх великих мережах, зокрема у "Фокстрот".

Також більшість постачальників забезпечили свої залишки на сезон, замовивши партії ще влітку. "Фокстрот" теж отримав дуже велику партію павербанків ХО за дуже цікавими першими цінами, і стабільно поповнює залишки в брендах, з якими давно працює: PROOVE, GELIUS, COLORWAY тощо.

Склонний зазначає, що для забезпечення наявності у великих ємностях до асортименту магазину додали павербанки CHOETECH на 30000 – 50000 мАг. Їх дуже швидко розпродають, тож він радить придбати, поки вони доступні на сайті і в магазинах, а також поки на значну кількість діє промоціна.

Які товари треба купити завчасно?

Склонний каже, що базовий набір для родини має охоплювати наступні позиції:

павербанк – мінімум по одному на людину 20 – 30 000 мАг ( приблизно 74 – 111 Ват-годин), PD 20 – 30 Вт. (для зарядки ноутбуків – обирайте на 65-100 Вт);

– мінімум по одному на людину 20 – 30 000 мАг ( приблизно 74 – 111 Ват-годин), PD 20 – 30 Вт. (для зарядки ноутбуків – обирайте на 65-100 Вт); якісний зарядний блок – USB-C PD 25 – 65 Вт (для ноутбуків бажано 65 – 100 Вт), на 2 – 3 роз'єма USB та USB-C.

– USB-C PD 25 – 65 Вт (для ноутбуків бажано 65 – 100 Вт), на 2 – 3 роз'єма USB та USB-C. кабелі до смартфонів USB-C, Lightning 30 – 100 Вт (1 – 2 м);

USB-C, Lightning 30 – 100 Вт (1 – 2 м); інтернет під час відключень – USB – DC 12 В (штекер 5,5×2,1 / 5,5×2,5 мм) від павербанку станції або ДБЖ DC-виходом 12 – 13,6 В.

– USB – DC 12 В (штекер 5,5×2,1 / 5,5×2,5 мм) від павербанку станції або ДБЖ DC-виходом 12 – 13,6 В. портативна зарядна станція – для квартири – 1,0 – 1,2 кВт-год; для приватного будинку від 1,5 – 2,0 кВт-год.

– для квартири – 1,0 – 1,2 кВт-год; для приватного будинку від 1,5 – 2,0 кВт-год. LED-лампи чи LED стрічки, які економні та універсальні, працюють від павербанків або батарейок;

чи LED стрічки, які економні та універсальні, працюють від павербанків або батарейок; додаткова батарея до зарядної станції: тим користувачам, які придбали станції 3 роки тому, треба їх перевірити: можливо, потрібна додаткова батарея або оновлення самої станції. Як і будь-які пристрої з акумулятором, станції з часом втрачають ємність і після трьох років потенційний запас може бути на рівні 80%.

Важливо! Встановлювати зарядну станцію необхідно тільки з допомогою кваліфікованого сертифікованого електрика. Слід вимикати з розеток непотрібні прилади під час роботи станції – щоб уникнути витрат енергії. Для базового забезпечення квартири достатньо станції на 2000 – 2500 Ват-годин, для повного покриття – понад 4000 Ват-годин.

Максим Незвієцький, директор з маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора" теж перелічив товари, якими слід запастися на випадок перебоїв зі світлом та теплом.

Серед них:

акумуляторні LED лампи для світла в оселі;

LED ліхтарик на голову для комфортного та безпечного пересування в темний час доб;

пальник газовий туристичний для можливості приготувати їжу, чай / каву;

зарядні пристрої Power Bank щоб залишатися на зв'язку;

теплі шкарпетки;

флісовий плед для комфортного перебування вдома;

свічки / сірники на випадок дуже тривалих відключень електроенергії.

У "Розетці" кажуть, що зазвичай першими люди розкуповують павербанки, ліхтарі, батарейки, газові пальники, термобілизну й теплі речі загалом.

Якщо подбати про ці речі завчасно, можна уникнути ажіотажу та знайти саме ті моделі, які вам підходять.