Якими товарами краще запастися зараз на випадок блекауту, у коментарі 24 Каналу розповіли в "Розетці".
Що купити перед можливим блекаутом?
У компанії розповіли, що українці щороку стають більш підготовленими до зими та заздалегідь готуються до перебоїв з електропостачанням. Зазвичай першими купують павербанки, ліхтарі, батарейки, газові пальники, термобілизну й теплі речі загалом.
Якщо подбати про купівлю цих речей завчасно, можна уникнути ажіотажу та знайти саме ті моделі, які підходять.
У "Розетці" наголосили, що завчасно збільшують запаси найбільш затребуваних товарів.
Різкого дефіциту не прогнозуємо, але певні категорії, наприклад, павербанки та зарядні станції, справді можуть розкупити швидше,
– додали там.
Павербанки мають великий попит / Pexels
Як утеплити дім, коли немає опалення?
Через обстріли енергосистеми взимку можливі проблеми з теплом. Якщо опалення немає, дім можна зробити теплішим кількома простими способами:
- Змініть напрямок вентилятора. Узимку він має обертатися за годинниковою стрілкою, щоб тепле повітря опускалося вниз.
- Тримайте двері відкритими. Це допоможе теплу краще циркулювати між кімнатами.
- Випікайте в духовці. Вона нагріє кухню – після готування залиште дверцята трохи відчиненими.
- Усуньте протяги біля розеток. Поставте ізоляційні прокладки.
- Ущільніть вікна та двері. Використайте самоклеючі ущільнювачі або щіткові стрічки.
- Додайте текстиль. Товсті штори, килими й пледи зменшують втрати тепла. Одягайтеся тепліше. Светр, шкарпетки й ковдра допоможуть утримати тепло тіла.
- Запаліть свічки. Вони створять локальне тепло та затишок.
- Закривайте холодні кімнати. Ізолюйте коридори та комори, щоб основні приміщення залишались теплими.