Какими товарами лучше запастись сейчас на случай блэкаута, в комментарии 24 Канала рассказали в "Розетке".
Смотрите также Как выбрать идеальное освещение для каждой комнаты, чтобы глазам было комфортно
Что купить перед возможным блэкаутом?
В компании рассказали, что украинцы ежегодно становятся более подготовленными к зиме и заранее готовятся к перебоям с электроснабжением. Обычно первыми покупают павербанки, фонари, батарейки, газовые горелки, термобелье и теплые вещи в целом.
Если позаботиться о покупке этих вещей заранее, можно избежать ажиотажа и найти именно те модели, которые подходят.
В "Розетке" отметили, что заблаговременно увеличивают запасы наиболее востребованных товаров.
Резкого дефицита не прогнозируем, но определенные категории, например, павербанки и зарядные станции, действительно могут раскупить быстрее,
– добавили там.
Павербанки пользуются большим спросом / Pexels
Как утеплить дом, когда нет отопления?
Из-за обстрелов энергосистемы зимой возможны проблемы с теплом. Если отопления нет, дом можно сделать теплее несколькими простыми способами:
- Измените направление вентилятора. Зимой он должен вращаться по часовой стрелке, чтобы теплый воздух опускался вниз.
- Держите двери открытыми. Это поможет теплу лучше циркулировать между комнатами.
- Выпекайте в духовке. Она нагреет кухню – после готовки оставьте дверцу немного приоткрытой.
- Устраните сквозняки возле розеток. Поставьте изоляционные прокладки.
- Уплотните окна и двери. Используйте самоклеящиеся уплотнители или щеточные ленты.
- Добавьте текстиль. Толстые шторы, ковры и пледы уменьшают потери тепла. Одевайтесь теплее. Свитер, носки и одеяло помогут удержать тепло тела.
- Зажгите свечи. Они создадут локальное тепло и уют.
- Закрывайте холодные комнаты. Изолируйте коридоры и кладовые, чтобы основные помещения оставались теплыми.