Есть несколько способов, как утеплить дом, когда нет центрального отопления, передает 24 Канал со ссылкой на Apartment Therapy, Better Homes and gardens и City.

Как обогреть дом без отопления?

Измените направление вращения потолочного вентилятора

Летом вентилятор вращается против часовой стрелки, чтобы охлаждать. Зимой установите вращение по часовой стрелке, чтобы теплый воздух опускался вниз.

Держите внутренние двери открытыми

Это помогает циркуляции тепла по всему дому. Если комнаты не подключены к центральному отоплению, их можно закрывать, но там, где есть вентиляция, двери лучше держать открытыми.

Выпекайте что-то в духовке

Во время выпекания духовка обогреет кухню. После приготовления можно немного оставить дверцу духовки открытой, чтобы тепло распространилось по комнате.

Устраните сквозняки возле розеток

Теплый воздух может теряться через щели вокруг розеток. Вставьте изоляционные прокладки под крышки.

Уплотните окна и двери

Большинство тепла теряется через плохо уплотненные окна и двери. Простое решение – самоклеющиеся резиновые или пенные уплотнители по краям рам и дверей. Для дверей также хорошо работают щеточные уплотнители, которые препятствуют проникновению холодного воздуха.

Уплотните окна / Фото Ashley Poskin

Изоляция светом и текстилем

Шторы, жалюзи и ковры не только украшают, но и сохраняют тепло. Толстые термо-шторы и ковры на полу особенно эффективны для утепления комнаты. Около 15% тепла теряется через полы без изоляции.

Одежда

Теплый свитер, шерстяные носки и плед помогают сохранять тепло тела.

Свечи и другие микроисточники тепла

Свечи не обогреют весь дом, но могут создать локальное тепло и уютную атмосферу. Желательно выбирать свечи из натурального воска.

Разумное распределение тепла

Закрывайте двери в неотапливаемые помещения – коридоров, кладовых или лестничных клеток. Это сохраняет тепло в основных комнатах. Можно дополнительно утеплить двери декоративными шторами или текстильными панелями.

Стоит ли перейти на печное отопление?

Печное отопление снова набирает популярность среди владельцев домов и даже квартир. Оно позволяет не зависеть от центрального тепла в случае перебоев. Львовский мастер-печник Юрий Мартыняк советует сначала продумать дымоход – он должен быть расположен в центре комнат, чтобы тепло распределялось равномерно. Печь требует прочного фундамента, а помещение должно быть без сквозняков. Стоит также выбрать место, где печь будет прогревать комнату равномерно, и позаботиться, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер.