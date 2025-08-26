Что следует учитывать перед тем, как рассматривать для себя такой вариант, 24 Канал спросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.
Что надо знать перед тем, как строить печку дома?
В первую очередь, как говорит Юрий Мартыняк, – стоит рассмотреть проектирование дымохода дома.
Надо, чтобы дымоход был в центре всех комнат, где планируют ставить печь. Если дом, к примеру, имеет 3 комнаты, то обязательно дымоход должен быть в пространстве между тремя комнатами,
– объясняет мужчина.
Также мастер добавляет, что для печки должен быть хороший и надежный фундамент. Кроме того, лучше, чтобы комната была закрытого типа, поскольку печное отопление не любит сквозняков.
Строительство печки требует подготовки / Фото Юрий Мартыняк
Желательно тоже выбрать такое место для печки, чтобы оно позволяло равномерное прогревание комнаты, чтобы там не было закоулков, которые будут задерживать тепло,
– отмечает Юрий Мартыняк.
Напоследок он обращает внимание на дизайн. По словам мастера, печь сегодня – это элементы интерьера, поэтому стоит подумать, сможет ли она удачно дополнить уже имеющееся пространство.
К слову, печки имеют достаточно преимуществ, чтобы найти причины смело выбрать печь для отопления.