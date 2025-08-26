Що слід враховувати перед тим, як розглядати для себе такий варіант, 24 Канал запитав у Юрія Мартиняка, львівського майстра-пічника, що вже 20 років займається професією, яку перейняв від свого батька.

Також цікаво Як не замерзнути, коли немає опалення: дієві поради від рятувальників

Що треба знати перед тим, як будувати пічку вдома?

Найперше, як каже Юрій Мартиняк, – варто розглянути проєктування димоходу вдома.

Треба, щоб димохід був в центрі всіх кімнат, де планують ставити пічку. Якщо будинок, до прикладу, має 3 кімнати, то обов'язково димохід має бути в просторі між трьома кімнатами,

– пояснює чоловік.

Також майстер додає, що для пічки має бути хороший та надійний фундамент. Крім того, найкраще, щоб кімната була закритого типу, оскільки пічне опалення не любить протягів.

Будівництво пічки потребує підготовки / Фото Юрій Мартиняк

Бажано теж вибрати таке місце для пічки, щоб воно дозволяло рівномірне прогрівання кімнати, щоб там не було закутків, які затримуватимуть тепло,

– зазначає Юрій Мартиняк.

Наостанок він звертає увагу на дизайн. За словами майстра, пічка сьогодні – це елементи інтер'єру, тож варто подумати, чи зможе вона вдало доповнити вже наявний простір.

До слова, пічки мають достатньо переваг, щоб знайти причини сміливо обрати грубу для опалення.