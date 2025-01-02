Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.

До теми 7 хитрих прийомів, які допоможуть краще обігріти будинок цієї зими

Як зігрітися без опалення й електрики

В умовах відключення світла та постійних російських атак українцям слід бути готовими до перебоїв з теплопостачанням. Щоб не замерзнути без опалення, можна зігріватися іншими способами.

Так, рятувальники рекомендують: