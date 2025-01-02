Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.
До теми 7 хитрих прийомів, які допоможуть краще обігріти будинок цієї зими
Як зігрітися без опалення й електрики
В умовах відключення світла та постійних російських атак українцям слід бути готовими до перебоїв з теплопостачанням. Щоб не замерзнути без опалення, можна зігріватися іншими способами.
Так, рятувальники рекомендують:
- Одягатися за принципом "капусти", адже два легких светри краще утримують тепло, ніж один товстий.
- Вкривайтеся теплою ковдрою, а краще – навіть двома. Також одну ковдру можна постелити поверх матраца, щоб зберігати тепло під час сну.
- Одягайте термобілизну, адже вона чудово утримує тепло та забезпечує комфорт у холодну пору.
- Тримайте ноги у теплі. Носіть теплі шкарпетки, кімнатні капці та слідкуйте, щоб ноги завжди були сухими.
- Користуйтеся грілками або пляшками з гарячою водою. Вони допоможуть нагріти ліжко та зігріти ноги.
- Фізична активність – чудовий та ефективний спосіб, щоб зігрітися. Однак, якщо ви спітніли, то слід змінити одяг.
- Пийте більше гарячих напоїв. Натуральний чай, трав'яні настої чи бульйони не лише зігріють, а й підтримають здоров'я.
- Не вживайте алкоголь, адже вони не зігрівають, а лише дають хибне відчуття тепла.