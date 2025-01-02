Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.

До теми 7 хитрих прийомів, які допоможуть краще обігріти будинок цієї зими

Як зігрітися без опалення й електрики

В умовах відключення світла та постійних російських атак українцям слід бути готовими до перебоїв з теплопостачанням. Щоб не замерзнути без опалення, можна зігріватися іншими способами.

Так, рятувальники рекомендують:

  • Одягатися за принципом "капусти", адже два легких светри краще утримують тепло, ніж один товстий.
  • Вкривайтеся теплою ковдрою, а краще – навіть двома. Також одну ковдру можна постелити поверх матраца, щоб зберігати тепло під час сну.
  • Одягайте термобілизну, адже вона чудово утримує тепло та забезпечує комфорт у холодну пору.
  • Тримайте ноги у теплі. Носіть теплі шкарпетки, кімнатні капці та слідкуйте, щоб ноги завжди були сухими.
  • Користуйтеся грілками або пляшками з гарячою водою. Вони допоможуть нагріти ліжко та зігріти ноги.
  • Фізична активність – чудовий та ефективний спосіб, щоб зігрітися. Однак, якщо ви спітніли, то слід змінити одяг.
  • Пийте більше гарячих напоїв. Натуральний чай, трав'яні настої чи бульйони не лише зігріють, а й підтримають здоров'я.
  • Не вживайте алкоголь, адже вони не зігрівають, а лише дають хибне відчуття тепла.