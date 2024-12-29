Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, якщо ви теж задаєтесь питанням, як обігріти будинок, не витрачаючи надмірних сум на опалення, є кілька перевірених порад. Як підвищити температуру вдома, розповідаємо далі.

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Використовуйте природне освітлення

Відкривайте штори та жалюзі, щоб впускати сонячне тепло вдень. Особливо це ефективно, якщо ваші вікна виходять на південь. Ввечері ж зачиніть штори, щоб зберегти тепло в приміщенні.

Позбавтеся протягів

Протяги, які проникають у будинок через двері, вікна або щілини на горищі чи у стінах можуть істотно знизити температуру в будинку. Використовуйте ущільнювачі та ізоляцію, щоб запобігти цій проблемі та зберегти тепло.

Використовуйте додаткове тепло

Після використання духовки залиште дверцята відкритими, щоб тепло поширилося по кухні. Також залишайте двері у ванну кімнату відчиненими під час душу, щоб тепле повітря потрапляло в інші кімнати. Водночас не забувайте провітрювати приміщення, щоб уникнути надмірної вологості.

Розмістіть меблі раціонально

Заберіть меблі, які прикривають радіатори, щоб тепло поширювалося рівномірно. Також переконайтеся, що великі предмети не затуляють джерела природного світла.

Закрийте двері

Зачиняйте двері до кімнат, які ви не використовуєте. Це допоможе зберегти тепло у тих приміщеннях, де ви проводите найбільше часу.

Додайте більше шарів

Килими, покривала, щільні штори та інші текстильні вироби допоможуть зберегти тепло. Обирайте матеріали з високим ворсом, які добре його утримують, особливо якщо у вас холодна підлога.

Інвестуйте в локальні обігрівачі

Масляні радіатори або електричні обігрівачі – чудовий вибір для обігріву однієї кімнати, який дозволяє не витрачати енергію на опалення всього будинку. Такі прилади допомагають зберігати тепло в потрібних місцях і скорочувати витрати на опаленні всього житла.